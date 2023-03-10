Тирасполь, , 14:26 — REGNUM Опубликованный на YouTube фильм о расследовании подготовки теракта в Тирасполе был удалён видеохостингом. Сюжет опубликовал канал «Первый приднестровский».

YouTube © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Материал был опубликован Следственными комитетом Приднестровья 9 марта и был посвящён расследованию подготовки несостоявшегося нападения на главу республики Вадима Красносельского.

«Удалил «за нарушение правил в отношении оскорблений и угроз», — сообщается в телеграм-канале «Первого приднестровского». — «Оскорбились», вероятно, в СБУ».

10 марта «Первый приднестровский» сообщил, что фильм вновь вышел на YouTube.

Напомним, 9 марта власти Приднестровья сообщили, что в регионе предотвращена попытка теракта — взрыва, нацеленного на устранение руководства республики, в том числе Красносельского.

В рамках уголовного дела были задержаны двое подозреваемых. По версии следствия, теракт готовила СБУ.