Состояние фигуриста Романа Костомарова остаётся тяжелым
Москва, 10 марта 2023, 14:23 — REGNUM Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остаётся тяжелым, сообщает 10 марта телеграм-канал «112».
«Олимпийского чемпиона не снимают с аппарата искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.
Согласно полученной информации, врачи не берутся делать прогнозы. Врачам, по сообщению, не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее об улучшении в состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова заявил продюсер Илья Авербух. По его словам, есть небольшое улучшения в состоянии здоровья олимпийского чемпиона. 10 января Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией.