«112»: состояние фигуриста Костомарова остаётся тяжелым

Москва, , 14:23 — REGNUM Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остаётся тяжелым, сообщает 10 марта телеграм-канал «112».

Аппарат ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Олимпийского чемпиона не снимают с аппарата искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, врачи не берутся делать прогнозы. Врачам, по сообщению, не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об улучшении в состоянии здоровья фигуриста Романа Костомарова заявил продюсер Илья Авербух. По его словам, есть небольшое улучшения в состоянии здоровья олимпийского чемпиона. 10 января Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией.