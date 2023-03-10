Будапешт, 10 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2024 году напрямую повлияют на конфликт на Украине. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

По мнению Орбана, Украина способна на продолжение боевых действий только при поддержке США: «[Бывший] президент Дональд Трамп, который намерен вновь выставить свою кандидатуру на этот пост, хочет прекращения огня».

Премьер-министр подчеркнул, что в случае победы Трампа в президентских выборах Украина не сможет больше рассчитывать на поддержку со стороны США.

Накануне Виктор Орбан отметил, что в ближайшем будущем Венгрия на фоне меняющихся геополитических реалий пересмотрит свою политику в отношениях с Россией.