«Гознак» пока не возобновляет в полной мере производство загранпаспортов нового поколения

Москва, , 14:19 — REGNUM Изготовление загранпаспортов нового образца идёт только по ранее полученным заявкам, восстановление производства в обычном режиме пока невозможно. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба компании «Госзнак».

Изготовление заграничных паспортов РФ на Московской печатной фабрике АО «Гознак» © Артем Геодакян/ТАСС

«В настоящее время «Гознак» занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», — говорится в сообщении.

При этом компания пока не может возобновить изготовление документа в прежнем режиме из-за перебоев с поставками комплектующих. О возобновлении приёма заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России.

Напомним, паспорт нового образца содержит биометрические данные и выдается сроком на десять лет. Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в России приостановили приём заявлений на выпуск документа из-за проблем в микросхемах, встраиваемых в документ.