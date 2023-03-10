Москва, 10 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Изготовление загранпаспортов нового образца идёт только по ранее полученным заявкам, восстановление производства в обычном режиме пока невозможно. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба компании «Гознак».

Артем Геодакян/ТАСС Изготовление заграничных паспортов РФ на Московской печатной фабрике АО «Гознак»

«В настоящее время Гознак занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам», — говорится в сообщении.

При этом компания пока не может возобновить изготовление документов в прежнем режиме из-за перебоев с поставками комплектующих. О возобновлении приёма заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России.

Напомним, паспорт нового образца содержит биометрические данные и выдается сроком на десять лет. Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в России приостановили приём заявлений на выпуск документа из-за проблем с микросхемами, встраиваемыми в документ.