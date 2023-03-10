Донецк, 10 марта, 2023, 14:17 — ИА Регнум. С утра 10 марта город Донецк восемь раз подвергся обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Под огнём украинских военных оказались четыре района столицы ДНР.

Так, обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 10:30 и 13:30 (совпадает с мск). Было выпущено в общей сложности девять снарядов натовского калибра 155 мм.

Киевский район города ВСУ обстреляли дважды ― в 10:50 и 12:35 мск, выпустив восемь снарядов.

Четыре раза подвергся обстрелу Куйбышевский район. Под огонь киевских боевиков попал и Кировский район. Всего по ним было выпущено 11 снарядов калибра 155 мм и 20 ракет из РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины обстреляли Донецк, Гольмовский, Макеевку и Пантелеймоновку снарядами натовского калибра.