Замглавы МИД Рябков заявил, что ядерные потенциалы Британии и Франции можно подключить к ДСНВ

Москва, , 14:16 — REGNUM Великобритания и Франция в случае наличие политической воли могли бы подключиться к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США, в этом случае можно было бы найти нужные юридические приемы и необходимые формулировки. Об этом 10 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RT Arabic.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не можем абстрагироваться от тех ядерных потенциалов, которыми располагают Великобритания и Франция… Подключить эти страны к ДСНВ, при наличии политической воли с их стороны, конечно, можно было бы. Я думаю, в этом случае нашлись бы и юридические приемы, и соответствующие формулировки, которые бы это сделали», — сказал он.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что он не верит в здравый смысл и конструктивный подход своих британских и французских коллег, однако подчеркнул, что Россия продолжит настаивать на том, что без адекватного учета потенциалов и возможностей этих двух ближайших союзников Соединённых Штатов по Североатлантическому альянсу никакое продвижение в вопросе о ДСНВ невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что политическое сумасшествие скрывается в словах экс-советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, который допустил победу США в ядерной войне.