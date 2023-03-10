Протестующие в Грузии с овациями покинули территорию у здания парламента

Тбилиси, , 14:10 — REGNUM В Тбилиси завершилась акция протеста, организованная оппозицией у здания парламента Грузии, передает 10 марта грузинский Первый канал.

Протесты в Грузии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сообщению телекомпании, участники акции протеста собрались одновременно с пленарным заседанием, на котором депутаты проголосовали против законопроекта об иноагентах.

«Демонстранты с овациями покидают территорию, после того как парламент официально отозвал законопроект», — сообщил грузинский Первый канал.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах. В ходе заседания только один депутат проголосовал «за» законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Принятый 7 марта проект закона вызвал протесты и беспорядки в стране, на акциях задержали 133 человек.

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