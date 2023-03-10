Хьюстон, США, 10 марта, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Беспокойство выразила руководитель CISA (Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США) Джен Истерли в связи с широким внедрением технологии чат-бота ChatGPT.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джен Истерли

Выступая на энергоконференции CERAWeek в Хьюстоне, Истерли сказала, что «обеспокоена ускорением и внедрением этой технологии» при отсутствии понимания, какую это несёт опасность.

По её словам движение в сторону искусственного интеллекта и распространения ChatGPT несёт в себе риски. Эти технологии способны создавать новые типы кибероружия, и сейчас ещё не ясно, к чему это приведёт в итоге.

Напомним, чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT способен работать в диалоговом режиме. Запущен в конце ноября прошлого года. За два месяца аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 100 млн.