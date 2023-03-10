Народная артистка РФ Ахеджакова в открытом письме попрощалась со сценой театра «Современник»

Москва, , 14:01 — REGNUM Советская и российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, спектакли с участием которой в московском театре «Современник» ранее были сняты, попрощалась со сценой в своём открытом письме, которое 10 марта приводит РБК.

Лия Ахеджакова © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Я не успела проститься с моей сценой. Моя дорогая, любимая сцена, ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — говорится в письме.

Также Ахеджакова рассказала, что, когда она играла в Театре имени Ивана Франко в Киеве в спектакле «Старосветские помещики» с украинским актёром Богданом Ступкой, он посоветовал ей здороваться со сценой, чтобы последняя ей помогала, что актриса и стала с тех пор делать в киевском театре.

Отметим, в октябре 2022 года в театре «Современник» был отменён показ спектакля «Первый хлеб», в котором одну из ролей играла 84-летняя Ахеджакова и который критиковали за нецензурную лексику и пропаганду однополой любви. В феврале актриса заявила, что из репертуара «Современника» была убрана последняя пьеса с её участием.