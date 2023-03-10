Москва, , 13:58 — REGNUM Мужчину, толкнувшего подростка в метро на пути, посчитали спокойным и выписали из психиатрической больницы им. Алексеева. Эти подробности публикует телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Признаков агрессии россиянин не проявлял, поэтому его перевели в стационар», — говорится в сообщении.

Однако источник указывает, что психически нездорового мужчину отпустили без ведома родственников, в частности супруги. Причины этого поступка медиков неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта на станции «Киевская» Кольцевой линии в Московском метрополитене неизвестный толкнул на рельсы подростка. Как оказалось, 61-летний мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По данному инциденту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».