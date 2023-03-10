Вашингтон, 10 марта, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в пятницу, 10 марта, обсудят действия, направленные на укрепление партнерства в сфере энергетики. Об этом сообщил представитель американской администрации в ходе брифинга.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Урсула фон дер Ляйен и Джо Байден

«Конечно, что касается этого энергетического партнерства, мы работали над тем, чтобы быстро снизить зависимость Европы от российского ископаемого топлива, ускорить зеленый переход Европы», — заявил представитель.

Также он отметил, что по условиям уже действующего партнерства из США в Европу было поставлено вдвое больше ожидаемого объема сжиженного природного газа.

Накануне глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что не видит возвращения Евросоюза к закупке дешевого газа в обозримом будущем.