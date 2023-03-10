Бишкек, 10 марта, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» пройдут в Киргизии, сообщили 10 марта в пресс-службе киргизского президента Садыра Жапарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

О том, что учения в этом году пройдут в Киргизии, Жапаров заявил на встрече с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым в Бишкеке.

В пресс-службе отметили, что учения нацелены на координацию стран ОДКБ в военном, информационном и гуманитарном отношении.

Жапаров заявил, что в мире сильна угроза международного терроризма, боевики могут сейчас оказаться в любой стране, при этом обладая опытом боевых действий и проведения диверсий. Вероятны попытки вербовки граждан в террористические группировки.

«Наши страны в этом плане не являются исключением, — сказал Жапаров. — В этой связи необходимо усилить соответствующую работу по своевременному реагированию и предупреждению возможных деструктивных проявлений».

Напомним, в середине февраля глава объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров объявил, что в этом году учения организация проведёт в Киргизии.