Мелитополь, 10 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Снабжение войск ВСУ в первую очередь зависит от работы железной дороги, поэтому её уничтожение должно стать приоритетной задачей для Вооружённых сил (ВС) России. Об этом 10 марта заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Он отметил, что последние воздушные удары российских войск были по объектам энергоснабжения украинской железной дороги, но у Киева большой парк тепловозов, работающих на мазуте.

«Сейчас в срочном порядке руководство украинской железной дороги начало использовать тепловозы вместо электровозов, чтобы перевозить личный состав ВСУ», — сообщил Рогов.

По его мнению, косвенным подтверждением эффективности ударов по инфраструктуре Киева является то, что на Украине начались перебои в движении гражданских поездов. Рогов считает, что теперь нужно переходить к уничтожению железнодорожного полотна. Простые пути восстановить легко, но если ударить по распределительным узлам или важным транспортным артериям, то их быстро восстановить не получится.

Напомним, 9 марта в Минобороны РФ сообщили, что нанесли по объектам на Украине «массированный удар возмездия». Это стало ответом на теракт в Брянской области. В военном ведомстве подчеркнули, что удар также сорвал переброску железнодорожным транспортом резервов и вооружения.