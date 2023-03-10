Донецк, 10 марта, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщило 10 марта Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в живой силе и технике по нескольким направлениям.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (10.03.2023 г.)

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар Донецкой Народной Республики, а также Пологи Запорожской области», — информирует военное ведомство.

Только на краснолиманском и донецком направлениях ВСУ за сутки потеряли свыше 240 военнослужащих. На купянском направлении, где бои велись в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской Народной Республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области, уничтожены до 40 украинских военнослужащих. На южнодонецком и запорожском направлениях в районах населенных пунктов Угледар, Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области потери ВСУ составили свыше 50 украинских военых. На херсонском направлении украинские военные потеряли до 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается 380-й день. Тяжёлые бои идут в Артёмовске, особенно горячо сейчас в южных кварталах города. Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки контратаковать вдоль всей линии соприкосновения.