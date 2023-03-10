Лукашенко поручил минимизировать зависимость Белоруссии от технологий Запада

Минск, , 13:42 — REGNUM На протяжении ближайших двух-трёх лет Белоруссии необходимо свести к минимуму свою зависимость от технологий Запада. Об этом 10 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета министров республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии, во всех случаях, когда замена импортного на белорусское является рациональной, это необходимо делать, однако при этом надо не просто копировать, а создавать технологии с улучшенными характеристиками.

«Зависимость от западных технологий и комплектующих нужно минимизировать в течение двух-трёх лет», — сказал он.

Также белорусский лидер указал, что в 2022 году на фоне благоприятной конъюнктуры экспорта и застопорившегося ввоза оборудования и технологий поступление чистой валютной выручки в республике оказалось на рекордном для неё уровне.

«Такой дефицит и отложенный спрос может нам аукнуться в ближайшие годы повышением давления на валютный рынок. Поэтому мы просто обязаны обеспечить себя технологиями», — пояснил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу перед правительством оперативно реализовать контракты с Китаем на сумму $3,5 млрд, подчеркнув, что для заключенных во время его визита в Пекин контрактов не должно быть упущено время.