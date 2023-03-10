Лукашенко поручил свести к минимуму зависимость от технологий Запада
Лукашенко поручил минимизировать зависимость Белоруссии от технологий Запада
Минск, 10 марта, 2023, 13:42 — ИА Регнум. На протяжении ближайших двух-трёх лет Белоруссии необходимо свести к минимуму свою зависимость от технологий Запада. Об этом 10 марта заявил белорусский президент Александр Лукашенко на заседании Совета министров республики.
Как отметил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии, во всех случаях, когда замена импортного на белорусское является рациональной, это необходимо делать, однако при этом надо не просто копировать, а создавать технологии с улучшенными характеристиками.
«Зависимость от западных технологий и комплектующих нужно минимизировать в течение двух-трёх лет», — сказал он.
Также белорусский лидер указал, что в 2022 году на фоне благоприятной конъюнктуры экспорта и застопорившегося ввоза оборудования и технологий поступление чистой валютной выручки в республике оказалось на рекордном для неё уровне.
«Такой дефицит и отложенный спрос может нам аукнуться в ближайшие годы повышением давления на валютный рынок. Поэтому мы просто обязаны обеспечить себя технологиями», — пояснил Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу перед правительством оперативно реализовать контракты с Китаем на сумму $3,5 млрд, подчеркнув, что для заключенных во время его визита в Пекин контрактов не должно быть упущено время.