Вашингтон, 10 марта, 2023, 13:41 — ИА Регнум. США использовали Украину в расследовании терактов на «Северных потоках», чтобы избежать конфликта с Россией. Новая версия о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» уводит расследование от истинных виновных. Использование украинского следа в совершении теракта сделано для того, чтобы отвести США от ядерного конфликта с Россией.

Сергей Корсун ИА REGNUM Доказательство

Такое мнение высказал изданию Global Times американский историк и политолог, ведущий подкаста American Exception Аарон Гуд.

«Хотя я не нахожу эту новую историю убедительной, она может оказаться полезной ложью, которая предотвратит перерастание конфликта в ядерную войну», — заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что эта «нелепая история» об украинском следе, «возможно, является частью того, как США отстраняются от Украины». Кроме того, Гуд сомневается в том, что украинские диверсанты смогли бы осуществить технически подрывы газопроводов.

Эксперт напомнил также, что президент США Джо Байден пообещал разобраться с «Северными потоками», если Россия совершит вторжение на Украину.

«Если Россия вторгнется, «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец… Я обещаю вам, мы сможем это сделать», — привел слова Байдена Гуд.

Ранее о том, что новые версии, опубликованные в западной прессе, о причастности Украины к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» перекладывают ответственность на украинские власти, заявили американские аналитики. В частности, политический комментатор, основатель компании Krainer Analytics Алекс Крейнер рассказал РИА Новости, что Соединенные Штаты хотят сделать Киев «козлом отпущения».