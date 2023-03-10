Москва, 10 марта, 2023, 13:37 — ИА Регнум. На уходящей неделе telegram-каналы России писали про хищения из крематория, счет за газ для пострадавших от газа, городскую лавину в Кузбассе и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Иван Шилов, ИА REGNUM Мамонт

Центральный федеральный округ

В московском аэропорту «Шереметьево» нашли сбежавшую полгода назад кошку. Получилась история, достойная фильма: владельцы увидели своего питомца на видео в соцсетях. Оказалось, что кошка ушла от дома почти на 30 километров, пишут «Новости Москвы».

«Научно доказано: дети не жидкость!» — шутит «Местные. Иваново». Дело в том, что в Иванове годовалый ребенок ухитрился застрять в казане. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей и «скорой помощи». Посудину 15 минут пилили болгаркой, девочку освободили, казан, конечно, испорчен.

Житель Смоленска свалился в петербуржской парадной, пролетел семь пролетов (!) и остался жив. Что стало причиной полета, выясняет полиция. «Важное в Смоленске» передает, что мужчина находится в больнице.

Северо-Западный федеральный округ

В том же Санкт-Петербурге случилось курьезное преступление. «Какой-то мужик утащил из храма на Крестовском Евангелие и крест стоимостью 400 тысяч рублей. А потом перекрестился и ушёл. «Осталось исповедаться, и грехи отпущены (можно прямо в СИЗО «Кресты», говорят, там тоже храм есть)», — иронизирует канал «Как дела, Санкт-Петербург?»

В Калининградской области мужчина заметил поваленный ураганом ясень, лежавший на стадионе спортивной школы. Он распилил половину и унес на дрова себе в сарай. Скоро узнал, что это незаконно: по мнению директора школы, стволом должны топить муниципальную баню. Мужчина оштрафован на 2500 рублей. Тем временем вторая половина бревна так и лежит на земле, сообщает Amber Mash.

Приволжский федеральный округ

В Самаре трамвай лишился двери в борьбе с сугробом. Водитель попытался закрыть дверь, но ему помешал снег со льдом. «Водитель не сдавался, сугроб — тоже. В итоге дверь сорвалась, трамвай в таком виде отправился дальше», — передает «Злой самаритянин».

Школьник в Оренбургской области додумался воровать горелки и электроприборы из местного крематория. Похитил на крупную сумму — 155 тысяч рублей. Суд был гуманным, подросток отделался предупреждением, передает «Оренбургский городовой».

Мордовские ученые придумали новое средство для борьбы с раком — из борщевика Сосновского. Наночастицы растения прицельно «выжигают» опухолевые клетки под воздействием ультрафиолета. «Насколько это безболезненно для пациента, нам пока представить сложно», — признается «Голос торамы».

«Сурский край» рассказал про жизнь ям на проспекте Байдукова в Пензе. Ям здесь немало, и они регулярно ловят автомобили. На днях одна из них «поймала» грузовик! Машина увязла, вытащить ее смогли только с помощью спецтехники.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону во время вечеринки горожанка неудачно облокотилась на перила балкона и упала со второго этажа. Прибыла «скорая», но дама отказалась от их помощи и просто вернулась к гостям, пишет «Ростов главный».

Северо-Кавказский федеральный округ

Очень неожиданный подарок на 8 Марта получила женщина из Ставрополя. Ей подарили набор рыбака. Другими неожиданными сюрпризами для жительниц города стали летняя резина, будильник, живые бабочки, рассказал «1777 | Ставрополь и край».

Уральский федеральный округ

Не самую красивую привычку завел пожилой гражданин в Тюмени. Он выбрасывает мусор с помощью лифта: ставит пакет в кабину и машет на прощание рукой. «Соседский чат разделился на два лагеря: одни считают дедушку очень умным, другие хотят его наказать. Кто тут не прав?», — спрашивает «Наш город Тюмень».

В Челябинске появился памятник «бездействию магнитогорских коммунальщиков». Из-за прорыва трубы получился фонтан, который на холоде замерз и стал «скульптурой», причем немаленькой. «Смех смехом, но до арт-объекта или туристической достопримечательности ей далеко — за такое, скорее, стыдно, чем гордо», — считает «Челябушка».

Сибирский федеральный округ

В Красноярске появилась более симпатичная достопримечательность: очаровательная инсталляция, отсылающая к обложке альбома Abbey Road. Возле подземного перехода стоят картонные фигуры музыкантов The Beatles, сообщает «Страновед».

Омск попал в десятку российских городов, куда стоит ехать лечить зубы. «Сибирский панк» фантазирует, что город может раскрутить это достижение и покрыться массой рекламных щитов с изображением граждан с белоснежными улыбками.

«Оказывается, лавины сходят не только в горах», — удивляется «Кузнецкое кайло». В городе Тайга в Кузбассе с крыши дома сошла полноценная лавина, которая задела двух женщин.

«Зона 54» рассказала, что жителям хрущевки в Новосибирске, которая не так давно была разрушена взрывом газа, выставили счета за капитальный ремонт и за… газ. Причем уже почти месяц в доме никто не живет, потому что жить в нем невозможно.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутии рассмотрели «дело о мамонтенке». «КП-Якутия» пишет, что в замороженном трупе мамонтенка нашли сибирскую язву. Суд потребовал от департамента ветеринарии и правительства Якутии принять меры по ограждению сибиреязвенного захоронения.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 17 марта.