Мелитополь, , 13:34 — REGNUM Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) Киеву не указ. Именно поэтому украинская сторона на протяжении многих месяцев игнорировала предложения по безопасности от миссии МАГАТЭ вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом 10 марта заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС © Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что пакет предложений, согласованный российской стороной с международным агентством, власти Киева игнорировали более полугода, поэтому «процесс не сдвигался».

«[Глава МАГАТЭ Рафаэль] Гросси пытался своей челночной методикой ведения переговоров что-то изменить, но не получалось, потому что у Украины сценарий писан уж точно не в МАГАТЭ», ― указал в беседе с РИА Новости гендиректор концерна.

Он также добавил, что помощь Украине и спасение демократии на самом деле не являются целями Запада, как он об этом заявляет.

«У них ― Российская Федерация, что нас нужно умножить на ноль, нам нужно нанести максимальный ущерб, поэтому вся история вокруг этого», ― констатировал глава «Росэнергоатома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны конфликта взять на себя обязательство по защите Запорожской атомной электростанции. Такое заявление он сделал на фоне полного прекращения украинской стороной электроснабжения Запорожской АЭС 9 марта.

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