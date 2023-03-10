Папа Римский считает Путина просвещенным человеком

Ватикан, , 13:33 — REGNUM Папа Римский Франциск назвал президента Российской Федерации Владимира Путина просвещенным человеком в интервью газете La Reppublica.

Владимир Путин Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я бы говорил с ним так же открыто, как говорю на публике», — подчеркнул понтифик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя конфликт на Украине, понтифик заявил, что там замешаны «имперские интересы» разных стран. По его словам, Украина превращена в «поле боя». Свою точку зрения Франциск объяснил тем, что он видит, как страны отодвигают нации на второй план.