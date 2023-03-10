Папа Римский двумя словами описал Путина
Папа Римский считает Путина просвещенным человеком
Ватикан, 10 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск назвал президента Российской Федерации Владимира Путина просвещенным человеком в интервью газете La Reppublica.
Дарья Драй ИА REGNUM
Владимир Путин
«Я бы говорил с ним так же открыто, как говорю на публике», — подчеркнул понтифик.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, комментируя конфликт на Украине, понтифик заявил, что там замешаны «имперские интересы» разных стран. По его словам, Украина превращена в «поле боя». Свою точку зрения Франциск объяснил тем, что он видит, как страны отодвигают нации на второй план.