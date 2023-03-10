Ростов-на-Дону, 10 марта, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Протокол об административном правонарушении составлен в отношении жительницы Ростова-на-Дону в связи с тем, что её 14-летний сын издевался над своей собакой, сообщили в городском управлении МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В сети появились кадры жестокого обращения с питбультерьером (собака побывала в стиральной машине, ей брызгали в глава перцем из баллончика). В ходе проверки выяснилось, что «дрессировкой» занимается 14-летний житель Ростова-на-Дону.

В полиции мать подростка рассказала, что купила собаку в августе прошлого года.

«Для увеличения количества просмотром несовершеннолетний подготовил и опубликовал несколько роликов, на которых запечатлены проявления жестокости к его питомцу», — сообщили в МВД.

В отношении жительницы Ростова был составлен протокол о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КРФ об АП).