Москва, , 13:27 — REGNUM Издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник поделилось информацией о состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Письма поддержки Роману Костомарову © Александр Гальперин/РИА Новости

По информации источника, на данный момент наибольшую озабоченность врачей вызывает рука фигуриста, на которой снова обнаружились следы развития сепсиса. Врачи уверены, что пока хирургическое вмешательство не является необходимым.

«Сепсис не ярко выражен, но убирать его придется, непонятно, насколько», — сообщил собеседник «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Роман Костомаров остается привязанным к аппарату стимуляции легких, так как процессы в организме спортсмена не могут наладиться без искусственной помощи.

Напомним, ранее о небольшом улучшении состояния фигуриста в беседе с журналистами сообщал российский фигурист и продюсер Илья Авербух.