Москва, 14 марта, 2023, 18:08 — ИА Регнум. В России в 2023 году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» будет создано более 1,2 тысячи объектов здравоохранения, более 900 из них относятся к первичному звену здравоохранения, это фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сообщили в Минздраве.

Минздрав Свердловской области Модульный ФАП в деревне Татарская Еманзельга на Урале

По словам министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, по ФАПам задача реализуется комплексно. «Все ФАПы в территориях, где нет аптеки, имеют лицензию на фармацевтическую деятельность, а также ФАПы оснащаются цифровым оборудованием для оперативной передачи данных», — отметил глава Минздрава в своем докладе российскому президенту Владимиру Путину, посвященном открытию медицинских объектов.

В начале 2023 года модульный фельдшерско-акушерский пункт стал доступен тремстам жителям деревни Татарская Еманзельга Свердловской области, расположенной в 44 километрах от Красноуфимска. До этого времени они получали медпомощь в приспособленных помещениях здания сельсовета.

Новый фельдшерско-акушерский пункт состоит из нескольких блоков, его каркас выполнен по теплосберегающим технологиям — с учётом низких зимних температур. Объект укомплектован необходимым оборудованием для оказания плановой и экстренной медицинской помощи. Рабочее место фельдшера подключено к информационным медицинским системам, что ускоряет получение результатов исследований, оформление электронных больничных листов, даёт возможность удалённо записать пациентов на консультации к узким специалистам, провести телеконсультацию.

Работать в фельдшерско-акушерском пункте деревни Татарская Еманзельга будут опытные медики: фельдшер Ирина Асьмандиярова и медсестра Ильмира Канафиева. Под их наблюдением находятся более 300 местных жителей, в том числе свыше 50 детей, 25 жителей старше 80 лет, пять долгожителей.

«Работу свою я люблю, в профессии уже 35 лет. Жители у нас очень отзывчивые: активно проходят диспансеризацию и вакцинацию, профосмотры, ведут здоровый образ жизни, занимаются скандинавской ходьбой. Места здесь пришвинские, поэтому летом всегда очень много отдыхающих, которым мы тоже оказываем медицинскую помощь», — рассказывает фельдшер Ирина Асьмандиярова.

Этот ФАП стал первым из медучреждений, которые планируется открыть в 2023 году в отдалённых территориях Свердловской области благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, входящей в состав национального проекта «Здравоохранение». В 2023 году запланировано строительство еще 28 фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в посёлке Платина под Нижней Турой, деревне Корзуновка Ачитского района, посёлке Сабик Шалинского района, деревнях Озерки и Увал Тавдинского района, деревне Контуганово Нижнесергинского района и других муниципалитетах региона.

В селе Черная Курья Мамонтовского района Алтайского края возобновил работу фельдшерско-акушерский пункт. В течение полугода на его базе была организована выездная работа Мамонтовской ЦРБ: по графику выезжали терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, проводилась прививочная кампания. Теперь здесь вновь трудится фельдшер Елена Журкина. Именно она оказывает медицинскую помощь жителям

Минздрав Алтайского края Фельдшерско-акушерский пункт в селе Черная Курья Алтайского края

«В самое ближайшее время в ФАПе будет проведен косметический ремонт, уже закуплено новое медицинское оборудование и мебель. Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с Еленой Юрьевной», — говорит главный врач КГБУЗ «Мамонтовская центральная районная больница» Егор Ивлев.

Село Черная Курья расположено в 37 километрах от райцентра, фельдшерско-акушерский пункт обслуживает более 600 человек. Доставка пациента до районной больницы нередко бывает затруднена, теперь за медпомощью люди вновь могут обратиться в ФАП, в котором созданы все условия для оказания первой помощи, наблюдения и профосмотров, проведения внутривенных и внутримышечных инъекций, вакцинации, записи ЭКГ, акушерского обследования и иных процедур

Минздрав Алтайского края Жители Тюменцевского района Алтайского края могут пройти флюорографию в передвижном комплексе

В Усольском районе Иркутской области готовы к приёму пациентов два фельдшерско-акушерских пункта: в посёлке Набережный и деревне Старая Ясачная. Как рассказала главный врач Усольской городской больницы Наталья Мельникова, ранее для получения медицинской помощи местные жители были вынуждены ездить за несколько километров в посёлок Тельму, либо медработники из Тельмы по вызову приезжали для оказания медпомощи на дому

Минздрав Иркутской области ФАП в Иркутской области

«Открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит повысить уровень оказания доврачебной медицинской помощи и проводить диспансеризацию и профосмотры», — подчеркнула главврач.

Одна из главных целей нацпроекта »Здравоохранение» — организация доступной медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы. По состоянию на конец октября 2022 г. за все время реализации нацпроекта «Здравоохранение» открыты 1761 фельдшерско-акушерский пункт и врачебная амбулатория. До конца 2025 года будет дополнительно введено в эксплуатацию более 3,8 тысяч ФАПов и амбулаторий, отремонтировано — еще 2,8 тысяч таких объектов.

Кроме того, с начала реализации нацпроекта «Здравоохранение» в медицинские организации по всей стране поставлено 1 324 передвижных медицинских комплексов, которые обеспечили осмотры более 3 млн человек. С 2021 года построено и реконструировано более 360 объектов первичного звена здравоохранения, более 1 800 объектов капитально отремонтированы.