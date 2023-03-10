В Comedy Club назвали участников проекта, способных проявить себя в спорте
Москва, 10 марта 2023, 13:20 — REGNUM Резидент российского юмористического шоу Comedy Club Антон Иванов в интервью «Спорт-Экспресс» 10 марта рассказал, в каких видах спорта могли бы проявить себя главные звезды проекта.
«[Гарик — ред.] Харламов — шахматы или шашки, может быть, нарды. Причем это будут игры онлайн. Он будет лежать и из дома играть. Паша Воля мог бы в теннис играть. Он даже чем-то на Бьорна Борга похож», — считает Иванов.
Также он отметил, что Марина Кравец могла бы проявить себя в фигурном катании благодаря своим артистическим навыкам.
«Люсек Сорокин очень подвижен… Мне кажется, что он мог бы быть гимнастом. [Андрей — ред.] Аверин? Плавание», — добавил участник проекта.
Напомним, ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев призвал исключить из всех программ сбежавшего из России бывшего участника шоу Comedy Club Семена Слепакова.