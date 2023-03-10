Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Рассмотрение в парламенте Грузии законопроекта об иностранных агентах во втором чтении 10 марта завершилось снятием его с дальнейшего рассмотрения. Трансляцию вела пресс-служба парламента.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии © Sputnik/РИА Новости

На заседании присутствовали 112 депутатов, из которых против проголосовали 35 народных избранников, а поддержал инициативу один. Остальные не голосовали.

Единственным депутатом, который проголосовал за законопроект, оказался представитель правящей партии «Грузинская мечта» Дмитрий Самхарадзе. Он заявил журналистам, что не поддержал законопроект об иноагентах во втором чтении, а результат, который выдало табло, был «технической ошибкой».

Голосование проходило на фоне протестной акции. Собравшиеся хотели убедиться, что парламентское большинство провалит законопроект, как и обещало.

Напомним, инициатива депутатов парламента Грузии ввести в стране регистрацию иноагентов и заставить их отчитываться о деятельности вызвала ожесточённое сопротивление тех, кто мог попасть в этот список, а также со стороны оппозиции. Противостояние дошло до беспорядков, которые две ночи проходили в Тбилиси.

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