Москва, , 13:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин 10 марта провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ © Сергей Ильин/РИА Новости

Основной темой обсуждения стало развитию отношений с партнёрами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

«Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений ― о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕАЭС», ― сказал в начале совещания российский лидер.

Он отметил, что в поле внимания российской стороны постоянно находятся много аспектов, однако есть отдельные темы, которые необходимо обсудить сегодня.

Добавим, что в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.