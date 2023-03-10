Песков заявил, что на Украине, несмотря на пропаганду, сохраняются «ручейки трезвого мышления»

Москва, , 13:19 — REGNUM На Украине, несмотря на наполненные ненавистью к России «пропагандистские потоки» и «оболванивание» ими населения этой страны, продолжают сохраняться «ручейки трезвого мышления». Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, являются ли заявления СНБО Украины о том, что все больше жителей этой страны выступают за мирные переговоры с Москвой, путём к таковым, пока ещё говорить об этом преждевременно.

«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на всё пропагандистское оболванивание украинского населения, всё равно в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений», — сказал он.

Также Песков подчеркнул, что такие вещи являются неизбежными, так как Россия и Украина — это соседние страны, и добавил, что в Москве и ранее заявляли об этом.

Отметим, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что всё больше украинских граждан высказываются в пользу мирных переговоров с Россией, и назвал это «очень опасной тенденцией».