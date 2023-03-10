Москва, 10 марта, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Россия по мере необходимости будет продолжать контакты с США насчёт Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом 10 марта заявил в интервью RT Arabic замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В МИД РФ снова подчеркнули, что Москва не отказывается от диалога с США по данному вопросу.

«Мы не можем сказать, что имеем какие-то большие результаты», — добавил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В начале марта посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал возможным возвращение России в рамки ДСНВ при отказе США от намерения победить РФ.