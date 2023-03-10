Вашингтон, 10 марта, 2023, 13:14 — ИА Регнум. В Вашингтоне планируют заменить Россию в реализации проекта по изучению Марса, который осуществляется в партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА). Об этом стало известно из доклада о проекте федерального бюджета США, опубликованного 9 марта.

Zuma/TASS Марсоход

Как следует из документа, в бюджете предусматривается увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые осуществляются в партнерстве с Европейским космическим агентством. В одной из них «Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера», говорится в проекте.

Также в бюджете предусмотрено выделение $180 млн на создание космического тягача, чтобы обеспечить сход с орбиты Международной космической станции (МКС) по завершении срока ее службы. Отмечено, что этот проект необходим, чтобы не рассчитывать «на российские системы, которые могут не справиться с задачей».

Ранее генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Захаров сообщил, что Соединенные Штаты Америки затягивают согласование российского присутствия на совместных запусках к МКС (Международной космической станции).