Москва, 10 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В ночь на 10 марта сотрудники полиции зафиксировали четыре неизвестных летательных аппарата в Новой Москве. Об этом 10 марта сообщает телеграм-канал Shot.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В Новой Москве ночью заметили четыре летательных аппарата, которые кружились на низкой высоте», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации телеграм-канала, сотрудники полиции заметили указанные летательные аппараты в ходе патрулирования территории Новой Москвы неподалёку от зоопарка «Планета обезьян». Также указывается, что в данный момент ведётся выяснение того, что это были за аппараты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил что опытный экземпляр гибридного беспилотника который нельзя вывести из строя путём использования радиоэлектроники, будет направлен принимающим участие в военных действиях в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине морским пехотинцам из региона.