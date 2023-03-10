Москва, 10 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Российские истребители сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Марьинки (ДНР), сообщает 10 марта Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВС РФ накрыли огнем артиллерии отряд военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пытались сбежать из Артёмовска. Корректировка велась с помощью квадрокоптеров.