Москва, 10 марта, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В зоне СВО на донецком направлении 120 украинских военных уничтожено за сутки, сообщил 10 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

Ранее в офисе украинского президента заявили, что Украина готовит контрнаступление, которое, как планируется, ВСУ осуществят «в ближайшие два месяца».

Между тем в ДНР ВСУ ежедневно теряют позиции на таком рубеже СВО, как Артёмовск.