На донецком направлении за сутки уничтожено 120 украинских военных
Москва, 10 марта, 2023, 13:11 — ИА Регнум. В зоне СВО на донецком направлении 120 украинских военных уничтожено за сутки, сообщил 10 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Алексей Майшев/РИА Новости
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Ранее в офисе украинского президента заявили, что Украина готовит контрнаступление, которое, как планируется, ВСУ осуществят «в ближайшие два месяца».
Между тем в ДНР ВСУ ежедневно теряют позиции на таком рубеже СВО, как Артёмовск.