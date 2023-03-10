ДНР, 10 марта, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие два месяца Вооружённые силы Украины будут способны провести контрнаступление.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы нуждаемся в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм <…> Мы не торопимся, реорганизуемся в течение следующих двух месяцев», — приводит слова Подоляка газета La Stampa 10 марта.

Напомним, 9 марта глава министерства обороны Украины Алексей Резник в ходе неформальной встречи с главами оборонных ведомств стран — членов ЕС заявил, что Западу необходимо в четыре раза увеличить объем поставок боеприпасов для ВСУ.

По его словам, Вооружённые силы Украины на данный момент «сосредоточены на подготовке к контрнаступлению».

Ранее издание Financial Times сообщало, что весомые потери, которые ВСУ несут в попытках удержать город Артёмовск в ДНР, могут снизить потенциал Киева провести масштабное контрнаступление.