Рябков: Россия заинтересована в обсуждении с США нормализации работы дипломатических учреждений

Москва, , 13:01 — REGNUM Для обсуждения с Соединёнными Штатами нормализации работы дипломатических учреждений продолжает оставаться открытой Россия. Об этом 10 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью RT Arabic.

Здание посольства России в Вашингтоне © Михаил Тургиев/РИА Новости

Как отметил российский дипломат, в случае такой необходимости, Москва продолжит свои контакты с Вашингтоном.

«Мы открыты для обсуждения сценария того, как нормализовать работу дипломатических учреждений между двумя странами», — сказал он.

Отметим, на протяжении последних лет ситуация с работой американских и российских заграничных дипломатических учреждений усложнялась, также США неоднократно высылали ряд дипломатов РФ, на что Москва отвечала зеркальными мерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры американского департамента национальной безопасности (CISA) Джен Истерли заявила, что Россия, Китай, Иран и КНДР являются для США основными угрозами в киберпространстве.