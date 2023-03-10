Песков прокомментировал отношение Кремля к заморозке активов РФ в ЕС и покинувшим РФ граждан

Москва, , 13:04 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 марта рассказал о рабочем дне Владимира Путина. По его словам, сегодня днём в Кремле пройдёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а вечером в Ново-Огарево состоятся закрытое совещание по текущим вопросам и непубличная рабочая встреча. Также Песков прокомментировал наиболее актуальные темы, к примеру, речь шла об отношении к публикации в Bloomberg, где сказано, что ЕС никак не удается заморозить все активы граждан России.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы. Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем не чем иным, как попранием международного права и посягательством на собственность, государственную и частную собственность, то есть посягательство на основу мировой экономики», — подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, Кремль будет с этим бороться.

Журналистов интересовало отношение российской власти к массовым протестам в Грузии. На что Дмитрий Песков отметил, что ситуация, которая стала триггером волнений в Грузии, не имеет отношения к России.

«Риски провокации в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии, безусловно, есть», — подчеркнул представитель Кремля.

Также пресс-секретарь российского президента призвал не преувеличивать число уехавших из России граждан. По словам Дмитрия Пескова, некоторая часть населения ведет себя «реактивно», с легкостью меняя место жительства, но это не общая тенденция. Он также подчеркнул, что жители России свободны в передвижениях по миру. «Искать свое счастье на стороне им не мешают, но лучше быть там, где не сжигают флаги твой страны», — считает Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ высказался о запрете на въезд в Армению российским медиаменеджерам, депутатам и журналистам. Комментируя ситуацию с журналистом Арамом Габреляновым, которого не пустили в Ереван, он заявил о негативном отношении.