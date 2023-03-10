Кишинёв, , 13:01 — REGNUM В Кишинёве «Движение за народ» провело протестный митинг возле здания МВД Молдавии. Трансляцию вела пресс-служба партии «Шор».

Протесты в Кишиневе © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Участники акции призвали руководство МВД и сотрудников правоохранительных органов уважать права граждан на протест.

«Мы в первую очередь хотим обратиться к тем, кто сидит в этом здании. У вас уже нехватка 30%. Посмотрите, сколько рапортов сегодня работники полиции поставили об увольнении. И это не от хорошей жизни», — заявил один из выступающих.

Он также обвинил сотрудников полиции, что они защищают не закон и конституцию, а «диктаторов». Участники акции также скандировали: «Долой правительство».

Напомним, «Движение за народ» ранее анонсировало новую протестную акцию 12 марта возле парламента Молдавии. Объединение добивается досрочных президентских и парламентских выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер оппозиции в Молдавии призвал провести референдум по госязыку