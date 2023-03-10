Москва, 10 марта, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Всплеск антироссийских выступлений в Грузии подогревается из США, сообщил 10 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

Комментируя обстановку в Грузии, где во время беспорядков сожгли российский флаг, хотя закон об иноагентах отозван, представитель Кремля указал на существование риска провокаций.

Законопроект об иноагентах, ставший поводом к беспорядкам в Тбилиси, к России не имеет отношения, напомнил Песков. К настоящему моменту грузинские депутаты отказались от этой инициативы, а волнения утихают, потому что их подогревают.

Песков подчеркнул, используя образ о «невидимой руке», предложенный китайскими коллегами, что Москва видит, чья это рука. Очевидно, что президент Грузии обращается к народу не из Грузии, а фактически «из Америки».

При этом «чья-то видимая рука старательно пытается добавить антироссийские элементы». «Да, это чревато провокациями, мы внимательно и с большой обеспокоенностью за этим наблюдаем», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский Госдеп поддержал инициативу правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» отозвать законопроект об иностранных агентах, ставший поводом к волнениям в стране. Сегодня парламент Грузии снял документ с рассмотрения.