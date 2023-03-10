Песков заявил, что пока преждевременно говорить о мирных переговорах России с Украиной

Москва, , 12:55 — REGNUM На данный момент пока ещё преждевременно говорить о мирных переговорах Москвы и Киева, однако на Украине, несмотря на пропаганду, всё ещё остаются ручейки трезвого мышления по этому вопросу. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это пока преждевременно так считать», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, являются ли заявления СНБО Украины о том, что все больше жителей этой страны выступают за мирные переговоры с Москвой, путём к таковым.

В то же время он указал, что такая ситуация показывает, что, несмотря на «пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России», и «оболванивание» украинского населения ими, на Украине «сохраняются ручейки трезвого мышления и подходы к будущему наших двусторонних отношений».

«Они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно. Мы об этом и ранее говорили», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 10 марта проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, а также служебное совещание и встречу закрытого характера.