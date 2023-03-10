Горловка, ДНР, 10 марта, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике пострадал при взрыве неустановленного взрывного устройства 54-летний мужчина. Об этом сообщили 10 марта в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Инцидент произошел в Горловке. О состоянии раненого не сообщается.

«Населенный пункт Горловка (поселок Зайцево): на ул. Карбышева, 41 в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1966 года рождения», — сказано в сообщении в Telegram-канале представительства.

Напомним, ранее Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 10 марта сообщил об обстреле Донецка, Гольмовского, Макеевки и Пантелеймоновки. При этом стрельба по территориям велась снарядами натовского калибра.