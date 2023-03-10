Москва, , 12:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 марта призвал не преувеличивать число россиян, покинувших страну на фоне ситуации в мире и в стране в целом.

Верхний Ларс Сергей Корсун (с) ИА REGNUM

«Мы и тогда говорили, что люди уезжают и возвращаются. Есть часть населения, которая весьма реактивно ведет себя на фоне событий, меняют место жительства. Я не думаю, что это тенденция, не нужно преувеличивать…» — сказал пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что каждый гражданин свободен в своем передвижении, при этом добавив, что «они не понимают, что лучшим является родина».

Накануне сообщалось, что сбежавший из России белорусский комик Слава Комиссаренко после «угрожающей шутки» в свой адрес начал поиск личной охраны.