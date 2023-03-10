Москва, 10 марта 2023, 12:45 — REGNUM Ситуация, которая сложилась вокруг Запорожской АЭС в настоящее время, является напряжённой. Об этом 10 марта заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС. Энергодар
Запорожская АЭС. Энергодар
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ситуация напряжённая, во многом она связана с линиями электропитания станции и выведения сгенерированной энергии», — приводит его слова РИА Новости.

Также советник главы Росэнергоатома уточнил, что ввиду этого российская сторона не хочет рисковать и давать Киеву возможность устроить на АЭС способный привести к последствиям инцидент, а потому поддерживает эту ситуацию «в режиме ожидания».

При этом Карчаа пояснил, что в данный момент первый и третий реакторы Запорожской АЭС находятся на ремонте, второй и четвёртый — в режиме холодного останова, и пятый-шестой — в режиме горячего останова, позволяющего генерировать тепло, что очень важно для станции.

«Потому что на станции очень много завязано на пар — это и парогенераторы, и турбины, которые должны омываться именно паром», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Запорожская АЭС рассматривается Киевом, который давно не интересуется вопросами ядерной безопасности, в качестве инструмента для решения военно-политических задач и ядерного шантажа.