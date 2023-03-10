Москва, 10 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Ситуация, которая сложилась вокруг Запорожской АЭС в настоящее время, является напряжённой. Об этом 10 марта заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Ситуация напряжённая, во многом она связана с линиями электропитания станции и выведения сгенерированной энергии», — приводит его слова РИА Новости.

Также советник главы Росэнергоатома уточнил, что ввиду этого российская сторона не хочет рисковать и давать Киеву возможность устроить на АЭС способный привести к последствиям инцидент, а потому поддерживает эту ситуацию «в режиме ожидания».

При этом Карчаа пояснил, что в данный момент первый и третий реакторы Запорожской АЭС находятся на ремонте, второй и четвёртый — в режиме холодного останова, и пятый-шестой — в режиме горячего останова, позволяющего генерировать тепло, что очень важно для станции.

«Потому что на станции очень много завязано на пар — это и парогенераторы, и турбины, которые должны омываться именно паром», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что Запорожская АЭС рассматривается Киевом, который давно не интересуется вопросами ядерной безопасности, в качестве инструмента для решения военно-политических задач и ядерного шантажа.