Москва, 10 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Российская сторона негативно относится к запрету на въезд в Армению российским медиаменеджерам, депутатам и журналистам. Об этом 10 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с журналистом Арамом Габреляновым, которого не пустили в Ереван.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Откровенно, мы к этому относимся негативно. Армения ― наш большой друг, союзник, стратегический партнёр. Уровень и характер двусторонних отношений обязывает нас оберегать наши двусторонние отношения от таких случаев», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду на то, что в обозримом будущем двусторонние отношения России и Армении «будут свободны от таких случаев».

Напомним, на днях журналисту, генеральному директору и президенту издательского дома News Media Араму Габрелянову не разрешили въехать в Армению. В стране он должен был прочитать лекцию в рамках тренинга для журналистов, который организовал профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Как выяснилось, он является нежелательным лицом в Армении и может дестабилизировать ситуацию в стране. Напомним, Габрелянов неоднократно критиковал армянские власти, обвиняя их в антигосударственной позиции. В 2021 году он говорил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен подать в отставку, чтобы в стране наступил порядок.