Москва, , 12:42 — REGNUM В России в 2022 году были предотвращены на стадии приготовления 64 теракта. Также были пресечены намерения совершить 54 преступления террористической направленности. Такие данные приведены 10 марта информационным центром Национального антитеррористического комитета (НАК). Итоги работы за 2022 год приведены по случаю 17-летия со дня создания комитета.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Силовыми органами в 2022 году на стадии приготовления предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности», — сказано в сообщении. по случаю 17-летия со дня создания этой структуры.

Ранее сообщалось, что в 2022 году были раскрыты попытки совершить 123 террористических преступления. Был отмечен существенный рост террористических проявлений в приграничных российских регионах в Центральном и Южном федеральных округах, из-за чего выросло количество преступлений данной категории.