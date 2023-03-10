Москва, 10 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Если Евросоюз не может найти и заморозить все находящиеся в ЕС российские активы, то это проблемы европейцев. Об этом 10 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Мы все эти блокировки никак не воспринимаем и считаем не чем иным, как попранием международного права, считаем посягательством на государственную и частную собственность, посягательством на основы мировой экономики», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что заморозка российских активов нелегитимна и незаконна, поэтому РФ будет с этим бороться.

Напомним, ранее в Bloomberg сообщили о проблемах с нахождением активов российских граждан на территории ЕС. По статистическим данным на начало марта, было заморожено $21 млрд, тогда как инвестиции из РФ составляют $136 млрд.