Тбилиси, 10 марта, 2023, 12:39 — ИА Регнум. В Грузии с начала на Украине спецоперации ВС РФ не наблюдается конфликтов между русскими и украинцами, как и между русскими и грузинами, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили в интервью Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По её словам, конфликтных инцидентов не происходит, хотя в Грузии есть беженцы с Украины, а также приехало какое-то количество русских. Властям приходится «контролировать происходящее», а закрывать двери перед приезжими республика не считает правильным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии на фоне рассмотрения парламентом законопроекта об иноагентах в ходе беспорядков в ночь на 10 марта был сожжён российский флаг. Русофобы потребовали возвращения Абхазии в состав Грузии.