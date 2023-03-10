Москва, 10 марта, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 10 марта рассказал о повестке дня главы Российского государства Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков уточнил, что президент проведёт 10 марта служебное совещание и встречу с постоянными членами Совбеза РФ в Кремле.

«Сегодня у Путина на вторую половину дня запланировано некоторое совещание служебное и закрытая встреча», — сказал Песков, добавив, что «до этого он планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Затем президент продолжит работу в резиденции в Ново-Огарево.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент РФ Владимир Путин поздравил главу Китая Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР.