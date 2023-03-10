Париж, 10 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Одной из тем переговоров премьер-министра Великобритании Риши Сунака и президента Франции Эммануэля Макрона на встрече в Париже будет сотрудничество при разработке нового оружия. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба британского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании

«Ожидается, что в ходе переговоров премьер-министр и президент Макрон договорятся о дальнейшем расширении военно-промышленного сотрудничества между Великобританией и Францией, в том числе договорятся о совместной разработке высокоточного ударного оружия нового поколения — такого вида дальнобойного оружия, который необходим НАТО для защиты от растущей угрозы со стороны России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что стороны будут обсуждать поставку вооружений на Украину и обучение морских пехотинцев ВСУ. Отмечается, что Великобритания и Франция расширяют помощь Киеву и будут готовить для него пилотов.

Напомним, ранее в газете Politico сообщили, что власти Великобритании и Франции планируют отказаться от взаимных разногласий, чтобы продемонстрировать России единство Запада.